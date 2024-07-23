Рязанку осудят за попытку дачи взятки полицейскому
По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Оперативники от взятки отказался.
Рязанку осудят за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Оперативники от взятки отказался.
На женщину возбудили уголовное дело. Его направили в суд.
Рязанку осудят за попытку дачи взятки полицейскому
Рязанку осудят за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Оперативники от взятки отказался.
На женщину возбудили уголовное дело. Его направили в суд.
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