Рязанку осудят за попытку дачи взятки полицейскому

По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Оперативники от взятки отказался.

Рязанку осудят за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Оперативники от взятки отказался.

На женщину возбудили уголовное дело. Его направили в суд.