Рязанца осудили за кражи и угон автомобиля

Обвиняемому назначили 3,5 года в колонии строгого режима.

Жителя Захаровского района осудили за кражи и угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2023 года пьяный мужчина самовольно взял из сумки приехавшей в гости сестры ключи от ее автомобиля. После он угнал машину. Во время пути он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

В июле 2023 года фигурант угнал у односельчанина трактор, на котором в состоянии алкогольного опьянения проехал по улицам села.

В тот же день мужчина, испытывающий материальные трудности, похитил телефон у своего племянника. Через несколько дней он похитил у односельчанки мобильный телефон.

Обвиняемому назначили 3,5 года в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.