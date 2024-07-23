Россиянам хотят платить по 100 тысяч рублей за доносы на мигрантов-нарушителей

Россиянам хотят платить по 100 тысяч рублей за доносы о незаконных местах проживания мигрантов. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, автор инициативы — депутат Сергей Каргинов. Он утверждает, что мера поможет выявить сети иностранцев, которые могут представлять опасность для страны. С учетом возможного вознаграждения жители станут активнее сообщать в полицию о «резиновых» квартирах, в которых нелегально проживают мигранты.

Соответствующее обращение направлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.