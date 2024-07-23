Россиян предупредили о мощной магнитной буре 24 июля

Она продлится 12 часов, пик придется на полдень.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре 24 июля. Об этом сообщила Газета.ru.

Явление продлится с шести утра до шести вечера. Пик придется на полдень, уровень геошторма достигнет G2 — считается средней по мощности бурей.

Следующие магнитные возмущения ожидаются 14 августа.