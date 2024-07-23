Россиян предупредили о мощной магнитной буре 24 июля
Она продлится 12 часов, пик придется на полдень.
Россиян предупредили о мощной магнитной буре 24 июля. Об этом сообщила Газета.ru.
Явление продлится с шести утра до шести вечера. Пик придется на полдень, уровень геошторма достигнет G2 — считается средней по мощности бурей.
Следующие магнитные возмущения ожидаются 14 августа.
Россиян предупредили о мощной магнитной буре 24 июля
Россиян предупредили о мощной магнитной буре 24 июля. Об этом сообщила Газета.ru.
Явление продлится с шести утра до шести вечера. Пик придется на полдень, уровень геошторма достигнет G2 — считается средней по мощности бурей.
Следующие магнитные возмущения ожидаются 14 августа.
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