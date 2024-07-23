Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

. Также сообщается об уничтожении очередного танка Abrams. Кроме того, российским ударом поражен украинский цех производства дронов.

Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что за сутки ПВО РФ сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 151 украинский беспилотник. Также сообщается об уничтожении очередного танка Abrams. Кроме того, российским ударом поражен украинский цех производства дронов.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2040 человек.