Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что за сутки ПВО РФ сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 151 украинский беспилотник. Также сообщается об уничтожении очередного танка Abrams. Кроме того, российским ударом поражен украинский цех производства дронов.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2040 человек.
Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что за сутки ПВО РФ сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 151 украинский беспилотник. Также сообщается об уничтожении очередного танка Abrams. Кроме того, российским ударом поражен украинский цех производства дронов.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2040 человек.