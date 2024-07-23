При строительстве моста в Челябинске погиб рабочий
При строительстве моста в Челябинске погиб рабочий. Об этом сообщает URA.RU.
Трагедия произошла во вторник, 23 июля, на стройке моста через реку Сим. Рабочий сорвался с высоты и погиб на месте.
Отмечается, что мужчина работал на строительных лесах. В момент, когда он перецеплял страховочный трос доски под ним сломалась.
Погибшему было 38 лет. Проводится проверка.
При строительстве моста в Челябинске погиб рабочий
При строительстве моста в Челябинске погиб рабочий. Об этом сообщает URA.RU.
Трагедия произошла во вторник, 23 июля, на стройке моста через реку Сим. Рабочий сорвался с высоты и погиб на месте.
Отмечается, что мужчина работал на строительных лесах. В момент, когда он перецеплял страховочный трос доски под ним сломалась.
Погибшему было 38 лет. Проводится проверка.
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