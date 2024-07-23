При строительстве моста в Челябинске погиб рабочий

При строительстве моста в Челябинске погиб рабочий. Об этом сообщает URA.RU.

Трагедия произошла во вторник, 23 июля, на стройке моста через реку Сим. Рабочий сорвался с высоты и погиб на месте.

Отмечается, что мужчина работал на строительных лесах. В момент, когда он перецеплял страховочный трос доски под ним сломалась.

Погибшему было 38 лет. Проводится проверка.