Пользователи сообщили о сбое в работе сайтов трех российских банков
Пользователи сообщили о сбое в работе сайтов трех российских банков. Об этом пишет RT.
Сбой в работе сайта произошел у Россельхозбанка, Росбанка и Райффайзенбанка.
Пользователи столкнулись с бесконечной загрузкой. Ни одна из компаний еще не прокомментировала сбои.
Пользователи сообщили о сбое в работе сайтов трех российских банков
Пользователи сообщили о сбое в работе сайтов трех российских банков. Об этом пишет RT.
Сбой в работе сайта произошел у Россельхозбанка, Росбанка и Райффайзенбанка.
Пользователи столкнулись с бесконечной загрузкой. Ни одна из компаний еще не прокомментировала сбои.
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