Пользователи сообщили о сбое в работе сайтов трех российских банков

Пользователи сообщили о сбое в работе сайтов трех российских банков. Об этом пишет RT.

Сбой в работе сайта произошел у Россельхозбанка, Росбанка и Райффайзенбанка.

Пользователи столкнулись с бесконечной загрузкой. Ни одна из компаний еще не прокомментировала сбои.