Погибшего в ДТП волонтера похоронили в селе Новоселки Рыбновского района. Об этом пишет портал «RybnoeNet».
Панихида состоялась в воскресенье, 21 июля. Она была очень простой и скромной.
Напомним, 19-летний Валентин Дмитриев погиб в результате наезда на него внедорожника.
«Новой газете-Рязань» удалось узнать, что за рулем «Тойоты» был сын известного бизнесмена Игоря Коськина — Андрей.
Позже в рязанской полиции сообщили подробности аварии.
Погибшего в ДТП волонтера похоронили в селе Новоселки Рыбновского района
Погибшего в ДТП волонтера похоронили в селе Новоселки Рыбновского района. Об этом пишет портал «RybnoeNet».
Панихида состоялась в воскресенье, 21 июля. Она была очень простой и скромной.
Напомним, 19-летний Валентин Дмитриев погиб в результате наезда на него внедорожника.
«Новой газете-Рязань» удалось узнать, что за рулем «Тойоты» был сын известного бизнесмена Игоря Коськина — Андрей.
Позже в рязанской полиции сообщили подробности аварии.