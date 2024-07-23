Погибшего в ДТП волонтера похоронили в селе Новоселки Рыбновского района

Напомним, 19-летний Валентин Дмитриев погиб в результате наезда на него внедорожника.

Погибшего в ДТП волонтера похоронили в селе Новоселки Рыбновского района. Об этом пишет портал «RybnoeNet».

Панихида состоялась в воскресенье, 21 июля. Она была очень простой и скромной.

Напомним, 19-летний Валентин Дмитриев погиб в результате наезда на него внедорожника.

«Новой газете-Рязань» удалось узнать, что за рулем «Тойоты» был сын известного бизнесмена Игоря Коськина — Андрей.

Позже в рязанской полиции сообщили подробности аварии.