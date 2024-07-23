Под Петербургом неизвестный выстрелил в 14-летнего подростка

Под Петербургом неизвестный выстрелил в 14-летнего подростка. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Очевидцы вызвали скорую. Ребенка госпитализировали. У мальчика зафиксировали ранение правой голени.

Кто и зачем стрелял в подростка, выясняется.