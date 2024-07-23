Под Петербургом неизвестный выстрелил в 14-летнего подростка
Под Петербургом неизвестный выстрелил в 14-летнего подростка. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Очевидцы вызвали скорую. Ребенка госпитализировали. У мальчика зафиксировали ранение правой голени.
Кто и зачем стрелял в подростка, выясняется.
Под Петербургом неизвестный выстрелил в 14-летнего подростка
Под Петербургом неизвестный выстрелил в 14-летнего подростка. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Очевидцы вызвали скорую. Ребенка госпитализировали. У мальчика зафиксировали ранение правой голени.
Кто и зачем стрелял в подростка, выясняется.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident