Певца Шарлота* внесли в реестр террористов и экстремистов

Ранее на него возбудили несколько уголовных дел.

Певца Эдуарда Шарлота* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее исполнитель стал фигурантом нескольких уголовных дел. Двух — по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде.

Поводом стали видеоролики, на которых музыкант разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполнил пародию на мотив песни «День Победы», прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела — по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов