Назначен новый заместитель начальника Госавтоинспекции Рязанской области
Им стал подполковник полиции Сергей Цыплаков.
Назначен новый заместитель начальника Госавтоинспекции Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Им стал подполковник полиции Сергей Цыплаков.
Ранее он занимал должность командира отдельного специализированного батальона ДПС.
Назначен новый заместитель начальника Госавтоинспекции Рязанской области
Назначен новый заместитель начальника Госавтоинспекции Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Им стал подполковник полиции Сергей Цыплаков.
Ранее он занимал должность командира отдельного специализированного батальона ДПС.
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