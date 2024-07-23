На Алтае турист сорвался в ущелье с высоты трех тысяч метров
На Алтае турист сорвался в ущелье с высоты трех тысяч метров. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местное МЧС.
Отмечается, что двое мужчин совершали восхождение в районе ледника Ирбисту. На высоте более трех тысяч метров один сорвался и упал в ущелье.
Вытаскивать тело направились спасатели на вертолете.
Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.
На Алтае турист сорвался в ущелье с высоты трех тысяч метров
На Алтае турист сорвался в ущелье с высоты трех тысяч метров. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местное МЧС.
Отмечается, что двое мужчин совершали восхождение в районе ледника Ирбисту. На высоте более трех тысяч метров один сорвался и упал в ущелье.
Вытаскивать тело направились спасатели на вертолете.
Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.
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https://www.rzn.info/news/accident