На Алтае турист сорвался в ущелье с высоты трех тысяч метров

На Алтае турист сорвался в ущелье с высоты трех тысяч метров. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местное МЧС.

Отмечается, что двое мужчин совершали восхождение в районе ледника Ирбисту. На высоте более трех тысяч метров один сорвался и упал в ущелье.

Вытаскивать тело направились спасатели на вертолете.

Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.