Мужчина убил знакомого, раздел, вывез тело из Москвы и бросил у деревни
Мужчина убил знакомого, раздел, вывез тело из Москвы и бросил у деревни. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Труп неустановленного мужчины без одежды с ножевыми ранениями нашли у деревни Голыгино.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Мужчина убил знакомого, раздел, вывез тело из Москвы и бросил у деревни
Мужчина убил знакомого, раздел, вывез тело из Москвы и бросил у деревни. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Труп неустановленного мужчины без одежды с ножевыми ранениями нашли у деревни Голыгино.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident