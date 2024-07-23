Мужчина убил знакомого, раздел, вывез тело из Москвы и бросил у деревни

Мужчина убил знакомого, раздел, вывез тело из Москвы и бросил у деревни. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Труп неустановленного мужчины без одежды с ножевыми ранениями нашли у деревни Голыгино.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.