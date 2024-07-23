Минздрав планирует проводить выездные осмотры в школах и дошкольных учреждениях

Практику опробовали при проверках здоровья в новых регионах России.

Минздрав планирует проводить выездные осмотры в школах и дошкольных учреждениях. Об заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова передают РИА Новости. «Мы планируем еще рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах — по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах», — сказал Мурашко журналистам. Он пояснил, что автомобили для проведения выездных профилактических осмотров и диспансеризации оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. «Мы хотим такую же технологию начать внедрять во всех остальных субъектах РФ, поскольку они действительно эффективны», — отметил министр.