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Минздрав планирует проводить выездные осмотры в школах и дошкольных учреждениях
Практику опробовали при проверках здоровья в новых регионах России.
Минздрав планирует проводить выездные осмотры в школах и дошкольных учреждениях. Об заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова передают РИА Новости. «Мы планируем еще рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах — по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах», — сказал Мурашко журналистам. Он пояснил, что автомобили для проведения выездных профилактических осмотров и диспансеризации оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. «Мы хотим такую же технологию начать внедрять во всех остальных субъектах РФ, поскольку они действительно эффективны», — отметил министр.