Малков прокомментировал свое назначение председателем комиссии Госсовета

Владимир Путин подписал указ о комиссиях Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ и их председателях в понедельник, 22 июля. Комиссии возглавляют главы российских регионов.

Павел Малков прокомментировал свое назначение председателем Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом пишет сайт облпправительства.

Владимир Путин подписал указ о комиссиях Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ и их председателях в понедельник, 22 июля. Комиссии возглавляют главы российских регионов.

Малков отметил, что ключевыми приоритетами работы в рамках комиссии по экономике является все, что касается развития малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса, эффективной экономики, повышения производительности труда. Во всех этих направлениях огромный пласт важнейшей работы, которая реализуется, в том числе в рамках национальных проектов, подчеркнул глава региона.

«Работу, которая уже ведется, системно реализуется на федеральном уровне, нужно и дальше совершенствовать. В том числе, укреплять обратную связь с малым и средним бизнесом, с крупными предприятиями, которые участвуют в программах повышения эффективности. Собранные в ходе диалога вопросы, идеи предстоит тщательно анализировать и встраивать в систему. Предлагать новые решения, которые позволят и дальше уверенно развиваться экономике страны, каждого региона», — сказал Малков.