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Малков назвал главные причины регулярного отключения электричества в Рязани

Во вторник, 23 июля, на заседании правительства Павел Малков высказался о частом отключении электричества в Рязани.

Губернатор назвал две причины аварий: многолетнее отсутствие финансирования развития электросетей из-за чего нагрузка росла и сети приходили в упадок и вопиющий непрофессионализм ответственных должностных лиц в электросетях.

«По обеим причинам необходимо принимать серьезные меры: финансирование надо выделять и системно развивать сети — ремонтировать, обновлять, строить новые. А также с людьми, которые должны обеспечивать процесс изнутри, тоже будем разбираться и делать соответствующие выводы», — подытожил Малков.

Напомним, на протяжении двух месяцев в Рязани часто отключали свет. Малков несколько раз запрашивал доклады об аварийной ситуации в городе.