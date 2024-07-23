Из App Store по неизвестным причинам пропало приложение «Авито»
В компании посоветовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».
Из App Store по неизвестным причинам пропало приложение «Авито». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.
В компании посоветовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».
Остальные пользователи могут воспользоваться мобильной версией сайта.
Из App Store по неизвестным причинам пропало приложение «Авито»
Из App Store по неизвестным причинам пропало приложение «Авито». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.
В компании посоветовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».
Остальные пользователи могут воспользоваться мобильной версией сайта.
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