Из App Store по неизвестным причинам пропало приложение «Авито»

В компании посоветовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».

Из App Store по неизвестным причинам пропало приложение «Авито». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

В компании посоветовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».

Остальные пользователи могут воспользоваться мобильной версией сайта.