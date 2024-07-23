Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
24°
Срд, 24
25°
Чтв, 25
23°
ЦБ USD 87.78 -0.24 23/07
ЦБ EUR 95.76 -0.28 23/07
Нал. USD 87.51 / 88.00 23/07 17:55
Нал. EUR 96.70 / 97.00 23/07 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
5 часов назад
259
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
4 113
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
4 292
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
5 627
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Мэрия: на ремонт всех дорог в Рязани нужно около 12 миллиардов рублей
Начальник сектора ремонта дорог управления дорожного хозяйства и транспорта Рязани Иван Григоров в эфире «Радио Маяк» заявил, что на ремонт всех дорог в городе необходимо около 12 миллиардов рублей. Он уточнил, что пять лет назад нужно было примерно два миллиарда, чтобы привести дороги в нормальное состояние.

Начальник сектора ремонта дорог управления дорожного хозяйства и транспорта Рязани Иван Григоров в эфире «Радио Маяк» заявил, что на ремонт всех дорог в городе необходимо около 12 миллиардов рублей.

Он уточнил, что пять лет назад нужно было примерно два миллиарда, чтобы привести дороги в нормальное состояние.

«С учетом инфляции, событий, которые происходят, цифра постоянно растет… Сейчас она приближается к 12 миллиардам. [Это] если мы берем хороший комплексный ремонт», — сказал Григоров, добавив, что в ремонт включены расходы на ливневые канализации, мосты, путепроводы, освещение.

По словам Григорова, в 2024 году в Рязани отремонтируют 25 дорог, а дальше приступят к проблемным участкам на улицах Интернациональной, Октябрьской, Восточном Промузле.