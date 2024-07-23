Мэрия: на ремонт всех дорог в Рязани нужно около 12 миллиардов рублей

Начальник сектора ремонта дорог управления дорожного хозяйства и транспорта Рязани Иван Григоров в эфире «Радио Маяк» заявил, что на ремонт всех дорог в городе необходимо около 12 миллиардов рублей. Он уточнил, что пять лет назад нужно было примерно два миллиарда, чтобы привести дороги в нормальное состояние.

Начальник сектора ремонта дорог управления дорожного хозяйства и транспорта Рязани Иван Григоров в эфире «Радио Маяк» заявил, что на ремонт всех дорог в городе необходимо около 12 миллиардов рублей.

Он уточнил, что пять лет назад нужно было примерно два миллиарда, чтобы привести дороги в нормальное состояние.

«С учетом инфляции, событий, которые происходят, цифра постоянно растет… Сейчас она приближается к 12 миллиардам. [Это] если мы берем хороший комплексный ремонт», — сказал Григоров, добавив, что в ремонт включены расходы на ливневые канализации, мосты, путепроводы, освещение.

По словам Григорова, в 2024 году в Рязани отремонтируют 25 дорог, а дальше приступят к проблемным участкам на улицах Интернациональной, Октябрьской, Восточном Промузле.