Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках

Нарушители заплатят до 600 тысяч рублей.

Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что устанавливается штраф до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках без соответствующей маркировки.

Вся опубликованная до 1 августа 1990 года литература не будет подпадать под действие закона.