Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках
Нарушители заплатят до 600 тысяч рублей.
Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что устанавливается штраф до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках без соответствующей маркировки.
Вся опубликованная до 1 августа 1990 года литература не будет подпадать под действие закона.
Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках
Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что устанавливается штраф до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках без соответствующей маркировки.
Вся опубликованная до 1 августа 1990 года литература не будет подпадать под действие закона.
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