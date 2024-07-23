️Госдума приняла закон, который вводит миграционный режим высылки иностранцев из России

Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом.

️Госдума приняла закон, который вводит миграционный режим высылки иностранцев из России. Об этом во вторник, 23 июля, пишет РИА Новости.

Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом.

Также Госдума приняла закон, наделяющий МВД правом принимать решения об административном выдворении иностранцев.

Отмечается, что иновация позволит сократить затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды, и оперативно выдворять за границу тех, кто нарушил закон.

Ранее россиянам предложили платить по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконной прописке мигрантов.