Депутаты предложили запретить использование гаджетов в зоне СВО

Депутаты Госдумы предложили отнести к грубым дисциплинарным проступкам военных использование гаджетов с подключением к интернету, а также позволяющих вести съемку, аудиозапись и передачу геоданных. За это военных предложили наказывать дисциплинарным арестом на срок до 10 суток.

Депутаты предложили запретить использование гаджетов в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты Госдумы предложили отнести к грубым дисциплинарным проступкам военных использование гаджетов с подключением к интернету, а также позволяющих вести съемку, аудиозапись и передачу геоданных. За это военных предложили наказывать дисциплинарным арестом на срок до 10 суток.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выступил одним из авторов изменений. Он отметил, что поправки не коснутся боевого использования гаджетов, они направлены на повышение безопасности военных.