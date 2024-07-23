Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
25°
Чтв, 25
24°
Птн, 26
22°
ЦБ USD 87.3 -0.48 24/07
ЦБ EUR 95.46 -0.3 24/07
Нал. USD 87.51 / 88.00 23/07 18:30
Нал. EUR 96.70 / 97.00 23/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
Вчера 12:30
551
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
4 330
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
4 499
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
5 832
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Бакальчук заявила, что ее муж не принимает участия в управлении компанией Wildberries
В видеообращении она подтвердила начало бракоразводного процесса.

Бизнесвумен Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж не принимает участия в управлении компанией Wildberries. Видеообращение она опубликовала в Telegram-канале.

«У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом, и он не принимает участие в управлении компанией», — сказала предпринимательница.

Бакальчук отметила, что создала Wildberries 20 лет назад и в настоящее время, компания является одной из лучших площадок для клиентов, продавцов и партнеров.

По ее словам, недавно в компании приняли решение о необходимости трансформации для дальнейшего развития и сохранения темпов роста.

«Сделка полностью одобрена и поддержана и спасать меня ни от кого не нужно», — заверила она.

Бакальчук выразила недоумение по поводу истории с рейдерским захватом Wildberries и подтвердила, что начинает бракоразводный процесс с мужем.