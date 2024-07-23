Бакальчук заявила, что ее муж не принимает участия в управлении компанией Wildberries

В видеообращении она подтвердила начало бракоразводного процесса.

Бизнесвумен Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж не принимает участия в управлении компанией Wildberries. Видеообращение она опубликовала в Telegram-канале.

«У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом, и он не принимает участие в управлении компанией», — сказала предпринимательница.

Бакальчук отметила, что создала Wildberries 20 лет назад и в настоящее время, компания является одной из лучших площадок для клиентов, продавцов и партнеров.

По ее словам, недавно в компании приняли решение о необходимости трансформации для дальнейшего развития и сохранения темпов роста.

«Сделка полностью одобрена и поддержана и спасать меня ни от кого не нужно», — заверила она.

Бакальчук выразила недоумение по поводу истории с рейдерским захватом Wildberries и подтвердила, что начинает бракоразводный процесс с мужем.