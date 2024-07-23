АвтоВАЗ запустил маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Компания создала онлайн-маркетплейс Restart. В нем планируют продавать сертифицированные машины с пробегом.
«Отобранные для платформы автомобили проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку», — отметили в сообщении.
Маркетплейс уже заработал в 30 регионах России.
АвтоВАЗ запустил маркетплейс по продаже автомобилей
АвтоВАЗ запустил маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Компания создала онлайн-маркетплейс Restart. В нем планируют продавать сертифицированные машины с пробегом.
«Отобранные для платформы автомобили проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку», — отметили в сообщении.
Маркетплейс уже заработал в 30 регионах России.