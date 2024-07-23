58-летнего жителя Рязанского района осудят за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в мае в деревне Богданово.
Органы предварительного расследования выяснили, что 58-летний мужчина, зная о запрете в это время осуществлять охоту на копытных животных, выстрелил из ружья и добыл животное.
Материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей возмещен полностью, отметили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.
58-летнего жителя Рязанского района осудят за незаконную охоту
58-летнего жителя Рязанского района осудят за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в мае в деревне Богданово.
Органы предварительного расследования выяснили, что 58-летний мужчина, зная о запрете в это время осуществлять охоту на копытных животных, выстрелил из ружья и добыл животное.
Материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей возмещен полностью, отметили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.