58-летнего жителя Рязанского района осудят за незаконную охоту

Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.

58-летнего жителя Рязанского района осудят за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае в деревне Богданово.

Органы предварительного расследования выяснили, что 58-летний мужчина, зная о запрете в это время осуществлять охоту на копытных животных, выстрелил из ружья и добыл животное.

Материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей возмещен полностью, отметили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.