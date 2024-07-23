25-летнего рязанца задержали за серию краж и грабежей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию поступило четыре заявления о хищениях.
60-летняя пенсионерка сообщила, что через окно в дом проник неизвестный и забрал телефон. У 23-летней рязанки из подъезда пропала детская коляска. 55-летний мужчина лишился 6000 рублей, которые через приложение перевел прохожий, одолживший смартфон под предлогом звонка. 44-летнему рязанцу в подъезде неизвестный нанес удары и забрал телефон.
Правоохранители установили, что к преступлениям причастен 25-летний ранее судимый местный житель.
Возбуждены уголовные дела.
25-летнего рязанца задержали за серию краж и грабежей
25-летнего рязанца задержали за серию краж и грабежей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию поступило четыре заявления о хищениях.
60-летняя пенсионерка сообщила, что через окно в дом проник неизвестный и забрал телефон. У 23-летней рязанки из подъезда пропала детская коляска. 55-летний мужчина лишился 6000 рублей, которые через приложение перевел прохожий, одолживший смартфон под предлогом звонка. 44-летнему рязанцу в подъезде неизвестный нанес удары и забрал телефон.
Правоохранители установили, что к преступлениям причастен 25-летний ранее судимый местный житель.
Возбуждены уголовные дела.