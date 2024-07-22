Вучич заявил о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией

Президент Сербии подчеркнул, что «Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не беспокоит то, сколько погибнет украинцев».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад ведет подготовку для вступления в прямой конфликт с Россией. Об этом политик сказал в эфире телеканала Pink.

«На Западе хотели бы вести военные действия на расстоянии, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее, но в данный момент они не готовы [к прямому конфликту с РФ]. Будут ли готовы? Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы. Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», — заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что «Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не беспокоит то, сколько погибнет украинцев». Это, по мнению сербского лидера, обусловлено тем, что «у России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и всего, что им нужно». Он также приводил пример идей Скандинавских стран, в соответствии с которыми «Россия не заслужила обладать такой территорией, ведь это является достоянием всего мира».