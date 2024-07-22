Военкоры заявили, что ВСУ сдали укрепрайон между поселками Прогресс и Лозоватское в ДНР
В посте отмечается, что противник «просто бросил этот огромный опорник и бежал».
Военкоры заявили, что ВСУ сдали укрепрайон между поселками Прогресс и Лозоватское в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шепот фронта».
В посте отмечается, что противник «просто бросил этот огромный опорник и бежал».
Напомним, ранее ВС России освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР.
Военкоры заявили, что ВСУ сдали укрепрайон между поселками Прогресс и Лозоватское в ДНР
Военкоры заявили, что ВСУ сдали укрепрайон между поселками Прогресс и Лозоватское в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шепот фронта».
В посте отмечается, что противник «просто бросил этот огромный опорник и бежал».
Напомним, ранее ВС России освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР.
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