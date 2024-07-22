Военкоры заявили, что ВСУ сдали укрепрайон между поселками Прогресс и Лозоватское в ДНР

В посте отмечается, что противник «просто бросил этот огромный опорник и бежал».

Военкоры заявили, что ВСУ сдали укрепрайон между поселками Прогресс и Лозоватское в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шепот фронта».

В посте отмечается, что противник «просто бросил этот огромный опорник и бежал».

Напомним, ранее ВС России освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР.