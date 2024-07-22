В Воронежской области в массовом ДТП пострадали девять человек, один погиб

В Воронежской области в массовом ДТП пострадали девять человек, один погиб. Об этом сообщает портал «Блокнот Россошь» со ссылкой на МВД.

Авария случилась на 687-м километре трассы М-4 «Дон».

Отмечается, что водитель «КамАЗа» буксировал на жесткой сцепке другой «КамАЗ». Он выехал на встречную полосу и врезался в «Skoda Octavia», а затем в «Газель».

После этого микроавтобус «Renault» протаранил буксируемую фуру.

В результате аварии водитель «Газели» скончался на месте ЧП. Трех водителей, а также пассажиров легковушек 12, 16 и 18, 19, 63 и 49 лет госпитализировали.