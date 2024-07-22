В Уфе из окна многоэтажки выпал ребенок

В Уфе из окна многоэтажки выпал ребенок. Об этом сообщает издание Gorobzor.ru .

Инцидент произошел 22 июля на улице Даута Юлтыя. Семилетняя девочка выпала из окна шестого этажа. Все произошло из-за того, что она облокотилась на москитную сетку.

Отмечается, что в момент происшествия дома была ее мать с еще двумя детьми.

Девочку с травмами увезли в больницу.