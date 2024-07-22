В Уфе из окна многоэтажки выпал ребенок
В Уфе из окна многоэтажки выпал ребенок. Об этом сообщает издание
Инцидент произошел 22 июля на улице Даута Юлтыя. Семилетняя девочка выпала из окна шестого этажа. Все произошло из-за того, что она облокотилась на москитную сетку.
Отмечается, что в момент происшествия дома была ее мать с еще двумя детьми.
Девочку с травмами увезли в больницу.
В Уфе из окна многоэтажки выпал ребенок
В Уфе из окна многоэтажки выпал ребенок. Об этом сообщает издание
Инцидент произошел 22 июля на улице Даута Юлтыя. Семилетняя девочка выпала из окна шестого этажа. Все произошло из-за того, что она облокотилась на москитную сетку.
Отмечается, что в момент происшествия дома была ее мать с еще двумя детьми.
Девочку с травмами увезли в больницу.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident