В Туапсе украинские беспилотники атаковали нефтезавод

В Туапсе украинские беспилотники атаковали нефтезавод. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что по предприятию ударили два БПЛА.

После взрыва начался пожар.

По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 75 беспилотников: 47 — в Ростовской области, 17 — над акваториями Черного и Азовского моря, восемь — в Краснодарском крае и по одному в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.