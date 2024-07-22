В Туапсе украинские беспилотники атаковали нефтезавод
В Туапсе украинские беспилотники атаковали нефтезавод. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что по предприятию ударили два БПЛА.
После взрыва начался пожар.
По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 75 беспилотников: 47 — в Ростовской области, 17 — над акваториями Черного и Азовского моря, восемь — в Краснодарском крае и по одному в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.
В Туапсе украинские беспилотники атаковали нефтезавод
В Туапсе украинские беспилотники атаковали нефтезавод. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что по предприятию ударили два БПЛА.
После взрыва начался пожар.
По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 75 беспилотников: 47 — в Ростовской области, 17 — над акваториями Черного и Азовского моря, восемь — в Краснодарском крае и по одному в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.
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https://www.rzn.info/news/accident