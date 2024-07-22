В США заявили, что Украина проиграла в конфликте с Россией
Люди Трампа сообщали Зеленскому о прекращении огня.
Представители Дональда Трампа сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с Россией. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ирландского журналиста Чейа Боуза.
По его словам, у Украины нет шансов на победу.
Журналист отметил, что Зеленский понимает положение вещей. Люди Трампа заявляли Зеленскому о прекращении конфликта.
В США заявили, что Украина проиграла в конфликте с Россией
Представители Дональда Трампа сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с Россией. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ирландского журналиста Чейа Боуза.
По его словам, у Украины нет шансов на победу.
Журналист отметил, что Зеленский понимает положение вещей. Люди Трампа заявляли Зеленскому о прекращении конфликта.
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