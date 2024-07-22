В США заявили, что Украина проиграла в конфликте с Россией

Люди Трампа сообщали Зеленскому о прекращении огня.

Представители Дональда Трампа сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с Россией. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ирландского журналиста Чейа Боуза.

По его словам, у Украины нет шансов на победу.

Журналист отметил, что Зеленский понимает положение вещей. Люди Трампа заявляли Зеленскому о прекращении конфликта.