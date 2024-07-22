В Спасске в ДТП с двумя «Ладами» пострадал мужчина

Две Lada Vesta столкнулись на пересечении улиц Горького и Пушкина.

В Спасске в ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в воскресенье, 21 июля, в 13:40 на пересечении улиц Горького и Пушкина. Столкнулись две Lada Vesta.

По предварительной информации, один из водителей не уступил дорогу второму. При столкновении один из автомобилей повредил забор у дома на перекрестке. 54-летнего водителя госпитализировали в ОКБ с травмами. 49-летний водитель второго водителя не пострадал.

Как рассказали в ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району, точные обстоятельства и причины ДТП установят специалисты.