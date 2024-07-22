В Северной Осетии пропала группа туристов с 10-ю несовершеннолетними

В Северной Осетии пропала группа туристов с 10-ю несовершеннолетними. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на местное МЧС.

Группа из подмосковного Долгопрудного состоит из 12 человек, среди которых 10 — это дети. Они вышли на маршрут 20 июля.

На помощь выдвинулась бригада спасателей МЧС из восьми человек и двух единиц техники.

UPD: туристов нашли, пострадавших нет.