В Санкт-Петербурге мужчина во время ссоры с возлюбленной ударил ее ножом

В Санкт-Петербурге мужчина во время ссоры с возлюбленной ударил ее ножом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 20 июля в доме на Пискаревском проспекте. Уточняется, что 40-летний мужчина и 52-летняя сожительница поссорились. В результате петербуржец схватил нож и ударил женщину в шею.

Истекающую кровью пострадавшую доставили в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим, в том числе по статьям о нанесении побоев и угрозе убийством.