В Ряжске простятся с погибшим на СВО Михаилом Ершовым
Прощание с погибшим военным пройдет 24 июля. В 10:00 в Успенской церкви состоится отпевание. Похороны пройдут на Захуптском кладбище.
В Ряжске простятся с погибшим на СВО Михаилом Ершовым. Об этом сообщили в группе «Ряжск Life».
Прощание с погибшим военным пройдет 24 июля. В 10:00 в Успенской церкви состоится отпевание. Похороны пройдут на Захуптском кладбище.
В Ряжске простятся с погибшим на СВО Михаилом Ершовым
В Ряжске простятся с погибшим на СВО Михаилом Ершовым. Об этом сообщили в группе «Ряжск Life».
Прощание с погибшим военным пройдет 24 июля. В 10:00 в Успенской церкви состоится отпевание. Похороны пройдут на Захуптском кладбище.
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