В Ряжске простятся с погибшим на СВО Михаилом Ершовым

Прощание с погибшим военным пройдет 24 июля. В 10:00 в Успенской церкви состоится отпевание. Похороны пройдут на Захуптском кладбище.

В Ряжске простятся с погибшим на СВО Михаилом Ершовым. Об этом сообщили в группе «Ряжск Life».

Прощание с погибшим военным пройдет 24 июля. В 10:00 в Успенской церкви состоится отпевание. Похороны пройдут на Захуптском кладбище.