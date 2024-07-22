В рязанском ЦПКиО прорвало канализацию

Отмечается, что на месте прорыва образовалась большая лужа.

В рязанском ЦПКиО прорвало канализацию. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «аТипичная Рязань-2».

Отмечается, что на месте прорыва образовалась большая лужа.

«В ЦПКиО искусственный пруд из канализации», — написал автор поста.