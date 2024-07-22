В рязанской полиции сообщили подробности аварии, в которой погиб волонтер

Проводится проверка.

В рязанской полиции сообщили подробности аварии, в которой погиб волонтер. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 19 июля, примерно в 22:10 на 10 километре автодороги «Раменки-Новоселки» в Рыбновском районе.

По предварительной информации, 22-летний рязанец на автомобиле «Тойота» наехал на 19-летнего велосипедиста.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Проводится проверка.

Напомним, ранее стало известно, что в ДТП погиб волонтер отряда РязГМУ Salus.