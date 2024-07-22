В Рязанской области на москвича завели уголовное дело за повторную пьяную езду

Мужчина отказался пройти медосвидетельствование.

В Рязанской области на москвича завели уголовное дело за повторную пьяную езду. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Инспекторы остановили в Сараях 38-летнего жителя для проверки документов.

При общении полицейские предположили, что мужчина не трезв. Пройти медосвидетельствование он отказался.

Водителю грозит уголовная ответственность, так как со дня окончания предыдущего лишения прав не прошло года.