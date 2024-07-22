В Рязани возбудили уголовные дела на двух хозяев «резиновых домов»

По данным полиции, 50-летняя рязанка зарегистрировала в своем доме в Октябрьском районе 46-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Аналогичное преступление совершил 31-летний мужчина.

В Рязани возбудили уголовные дела на двух хозяев «резиновых домов». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 50-летняя рязанка зарегистрировала в своем доме в Октябрьском районе 46-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

Аналогичное преступление совершил 31-летний мужчина. Он фиктивно поставил на учет в своей квартире двоих граждан одной из стран Средней Азии в возрасте 45 и 59 лет.

Возбуждены уголовные дела.