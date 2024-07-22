В Рязани перенесли последнее слово и приговор Арцыбашева

Причиной стала госпитализация адвоката бывшего советника вице-губернатора.

В понедельник, 22 июля, Железнодорожный районный суд перенес последнее слово и приговор бывшего советника вице-губернатора Владимира Арцыбашева. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо из зала суда.

Судья подчеркнула, что адвоката Арцыбашева госпитализировали в медучреждение. Из-за этого заседание предложили отложить на 9 августа.

Прокуратура добавила, что если в течение пяти дней защита не явится в суд, то назначат другого адвоката и продолжат рассмотрение.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Подробнее в сюжете.