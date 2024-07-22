В Рязани осудят 31-летнего туляка за разбой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Установлено, что мужчина с двумя товарищами распивал алкогольные напитки на улице Есенина. В какой-то момент к ним присоединился незнакомый мужчина. Между компанией и незнакомцем произошел конфликт, в ходе которого 31-летний туляк нанес удары мужчине.
После этого друзья забрали у потерпевшего два телефона, банковскую карту и наличные.
Уголовное дело направили в суд.
В Рязани осудят 31-летнего туляка за разбой
В Рязани осудят 31-летнего туляка за разбой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Установлено, что мужчина с двумя товарищами распивал алкогольные напитки на улице Есенина. В какой-то момент к ним присоединился незнакомый мужчина. Между компанией и незнакомцем произошел конфликт, в ходе которого 31-летний туляк нанес удары мужчине.
После этого друзья забрали у потерпевшего два телефона, банковскую карту и наличные.
Уголовное дело направили в суд.