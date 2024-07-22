В Рязани назначили нового командира специализированного батальона ДПС

Им стал майор полиции Валерий Бирюков.

Новым командиром отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области стал майор полиции Валерий Бирюков. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Валерий Бирюков ранее занимал должность заместителя командира того же батальона. Предыдущий командир ОСБ ДПС УМВД Госавтоинспекции покинул свой пост в связи с назначением на вышестоящую должность в Госавтоинспекции УМВД.

Начальник УРЛС УМВД Константин Шицков отметил, что вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы по линии деятельности Госавтоинспекции, что положительно скажется на организации служебной деятельности батальона.