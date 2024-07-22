Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
23°
Втр, 23
24°
Срд, 24
26°
ЦБ USD 87.78 -0.24 23/07
ЦБ EUR 95.76 -0.28 23/07
Нал. USD 88.01 / 88.50 22/07 18:30
Нал. EUR 96.80 / 97.50 22/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
3 591
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
3 795
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
5 137
Рязанским аграриям представили мощную и надежную технику Ростсельмаш
11 часов назад
415
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани назначили нового командира специализированного батальона ДПС
Им стал майор полиции Валерий Бирюков.

Новым командиром отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области стал майор полиции Валерий Бирюков. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Валерий Бирюков ранее занимал должность заместителя командира того же батальона. Предыдущий командир ОСБ ДПС УМВД Госавтоинспекции покинул свой пост в связи с назначением на вышестоящую должность в Госавтоинспекции УМВД.

Начальник УРЛС УМВД Константин Шицков отметил, что вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы по линии деятельности Госавтоинспекции, что положительно скажется на организации служебной деятельности батальона.