Новым командиром отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области стал майор полиции Валерий Бирюков. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
Валерий Бирюков ранее занимал должность заместителя командира того же батальона. Предыдущий командир ОСБ ДПС УМВД Госавтоинспекции покинул свой пост в связи с назначением на вышестоящую должность в Госавтоинспекции УМВД.
Начальник УРЛС УМВД Константин Шицков отметил, что вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы по линии деятельности Госавтоинспекции, что положительно скажется на организации служебной деятельности батальона.
В Рязани назначили нового командира специализированного батальона ДПС
Новым командиром отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области стал майор полиции Валерий Бирюков. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
Валерий Бирюков ранее занимал должность заместителя командира того же батальона. Предыдущий командир ОСБ ДПС УМВД Госавтоинспекции покинул свой пост в связи с назначением на вышестоящую должность в Госавтоинспекции УМВД.
Начальник УРЛС УМВД Константин Шицков отметил, что вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы по линии деятельности Госавтоинспекции, что положительно скажется на организации служебной деятельности батальона.