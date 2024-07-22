В Рязани на улице Бирюзова сгорел автомобиль

О пострадавших не сообщалось.

В Рязани на улице Бирюзова сгорел автомобиль. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Отмечается, что ЧП случилось ночью, 22 июля.

На кадрах видно, что повреждена легковушка.

По данным МЧС, на тушение выезжали один спецавтомобиль и четыре человека личного состава.