В Рязани на улице Бирюзова сгорел автомобиль
О пострадавших не сообщалось.
В Рязани на улице Бирюзова сгорел автомобиль. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Отмечается, что ЧП случилось ночью, 22 июля.
На кадрах видно, что повреждена легковушка.
По данным МЧС, на тушение выезжали один спецавтомобиль и четыре человека личного состава.
В Рязани на улице Бирюзова сгорел автомобиль
В Рязани на улице Бирюзова сгорел автомобиль. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Отмечается, что ЧП случилось ночью, 22 июля.
На кадрах видно, что повреждена легковушка.
По данным МЧС, на тушение выезжали один спецавтомобиль и четыре человека личного состава.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident