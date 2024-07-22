В Ростове-на-Дону рецидивисты устроили перестрелку с полицией

В Ростове-на-Дону рецидивисты устроили перестрелку с полицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В понедельник, 22 июля, полицейские попытались задержать двух неоднократно судимых мужчин, которых подозревают в совершении тяжких имущественных преступлений. В это время они открыли огонь.

Во время перестрелки один из них получил ранение и умер. Его подельник сбежал. Его объявили в розыск.

Фото: Don Mash