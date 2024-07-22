В Ростове-на-Дону обнаженная девушка пыталась забраться на капот к полицейским

В Ростове-на-Дону обнаженная девушка пыталась забраться на капот к полицейским. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Неизвестная вышла без одежды на проезжую часть и стала залезать на спецавтомобиль. Сотрудники полиции растерялись и попытались сдать назад, но дебоширка залезла к ним на капот.

Отмечается, что правоохранители не стали задерживать девушку, а просто снимали ее на телефон.