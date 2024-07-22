В России предложили добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка

Депутат Султан Хамзаев отметил, что документ в нынешнем виде не отражает идентификацию ребенку. По мнению парламентария, без фото можно осуществить подмену свидетельства.

В России предложили добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка. Об этом сообщило РИА Новости .

Предложение высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

В публикации отмечается, что документ в нынешнем виде не отражает идентификацию ребенку. По мнению парламентария, без фото можно осуществить подмену свидетельства. К примеру, контролеры в аэропортах и поездах порой не всегда могут понять, настоящее ли лицо перед ними находится.

По словам Хамзаева, в документе должна быть фотография ребенка с его изменениями в три, семь и десять лет. Прилагаться она может в виде QR-кода, а для выгрузки парламентарий предложил использовать «Госуслуги». где на момент получения ими паспорта уже будет целая история с их личным кабинетом.

Также депутат посчитал необходимым разработать новый дизайн документа с учетом пожеланий родителей. Многие из них жалуются, что старые свидетельства напечатаны на слишком тонкой бумаге, из-за чего часто пачкаются и рвутся.

«Уверен, совместно мы сможем создать новый, патриотический, эффектный дизайн, что позволит лучше идентифицировать ребенка», — отметил парламентарий.

Он добавил, что обновленный документ мог бы называться «метрическим свидетельством», как прежде.