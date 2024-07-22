В России блогеров хотят обязать получать лицензию на оказание образовательных услуг

Пакет законопроектов внесли в Госдуму. Так депутаты хотят контролировать качество курсов инфлюенсеров и уберечь россиян от недобросовестных организаторов тренингов.

В России блогеров хотят обязать получать лицензию на оказание образовательных услуг. Об этом сообщило издание « Известия ».

Пакет законопроектов внесли в Госдуму. Так депутаты хотят контролировать качество курсов инфлюенсеров и уберечь россиян от недобросовестных организаторов тренингов.

В пояснительной записке отмечается, что этот рынок стремительно растет: в 2022 году общий доход одних только онлайн-школ достиг 95 млрд руб., а в 2023 он вырос на 30% и достиг 123 млрд руб.