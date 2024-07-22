В Росгвардии прокомментировали задержание мужчины в центре Рязани

Задержанного передали сотрудникам полиции.

В Росгвардии прокомментировали задержание мужчины в центре Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины, который нарушал общественный порядок. Росгвардейцы оперативно выехали на место и пресекли противоправные действия гражданина», — отметили в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее появились кадры с места задержания.