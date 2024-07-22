В Приморье в ДТП с двумя легковушками погиб мужчина, трое детей пострадали

В Приморье в ДТП с двумя легковушками погиб мужчина, трое детей пострадали. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что 42-летняя женщина на «Toyota Prius» выехала «на встречку» и врезалась в «Land Cruiser Prado».

На месте от полученных травм скончался мужчина. Еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали.

Проводится проверка.