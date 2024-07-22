В Приморье мужчина задушил отца и инсценировал ДТП

В Приморском крае мужчина задушил отца и попытался скрыть следы преступления, инсценируя ДТП. Об этом сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел 19 июля.

Жителя села Яблоновка 1998 года рождения обвинили в том, что во время конфликта с отцом ударил его и задушил. «Пытаясь скрыть факт преступления, фигурант совместно со знакомым погрузил тело убитого в автомобиль и инсценировал дорожно-транспортное происшествие, съехав на автомобиле в кювет», — указано в сообщении.

Возбуждено дело об убийстве. Мужчину заключили под стражу на два месяца.